Ministrul Muncii, ultimele date despre Pilonul II de pensii

Pilonul II de pensii va fi opţional, iar această variantă fără doar şi poate este bătută în cuie, a declarat, duminică seara, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, la România TV, adăugând că pe durata verii va exista o prezentare foarte clară pe acest pilon, "care sunt avantajele şi care sunt o parte din dezavantaje".

