Ministrul Muncii: Nu vor fi introduse noi taxe pentru aplicarea noii legi a pensiilor

Nu vor fi introduse noi taxe pentru aplicarea noii legi a pensiilor în condiţiile în care produsul intern brut creşte în fiecare an, iar noi am lucrat pe datele Comisiei Naţionale de Prognoză care nu a greşit niciodată până acum, a declarat miercuri ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, scrie Agerpres.

