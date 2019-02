Bugetul din acest an va fi unul al investiţiilor, dar măsurile pentru salariaţi şi pensionari vor continua, a declarat, duminică seara, la România TV, ministrul Muncii, Marius-Constantin Budăi.

"Va fi într-adevăr un buget al investiţiilor, un buget al investiţiilor la nivel naţional, dar şi un buget al investiţiilor la nivel local, prin continuarea acelui program de dezvoltare locală. Dar măsurile pentru salariaţi şi pensionari vor continua aşa cum am spus şi am prezentat tot timpul", a afirmat Budăi.

Întrebat dacă vor fi bani pentru pensii şi salarii şi pentru majorarea... citeste mai mult