Ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, Marius Budăi, şi-a manifestat, sâmbătă, îngrijorarea faţă de poziţia PNL faţă de sistemul social din România afirmând că, în cazul în care ar accede la guvernare, liberalii ar putea îngheţa sau să tăia salariile.

"Eu am trei temeri foarte mari la ceea ce se poate întâmpla în viitor vizavi de pensionari, salariaţi, studenţi şi chiar tinerii întreprinzători. În primă fază, am văzut în perioada 2017- 2018 declaraţii din ce în ce mai alarmiste către populaţie că nu sunt bani de salarii şi nu sunt bani de pensii. S-a demonstrat contrariul, că am şi plătit salariile la timp, că am plătit pensiile la timp, indemnizaţiile, tot ce înseamnă...