Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a vorbit în emisiunea Subiectiv, și despre salariul minim.

„Nu este niciun blocaj, noi am avut în plan să o facem din noiembrie, sindicatele ne-au certat, noi ieșisem cu 2.050, ni s-a atras atenția că trebuie să fie 2.080. Am avut în plan să o facem în noiembrie, am avut un protest din partea patronatelor la care ne așteptam, am hotărât să facem și testul IMM. Pe siteul Ministerului IMM se pune un chestionar la care trebuie să răspundă firmele mici și mijloci. Vom aplica de la 1 decembrie. Vom avea o Ordonanță de Urgență de modificare a Codului Muncii. Nu se vorbețte de salriul minim diferențiat.... citeste mai mult