Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat la România TV ce se întâmplă cu pensiile românilor şi când se vor dubla alocaţiile copiilor.

"Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si-a facut datoria si a dat aprobarea doamnei premier si al majoritatii parlamentare, o ordonanta de urgenta prin care a modificat legea 61 pe 1993, legea 448 pe 2006, cele 2 legi care reglementeaza in prezent plata acestor drepturi catre copii. Totusi nu se poate implementa aceasta masura de la 1 martie neavand bugetul promulgat. Speram ca in cel mai scurt timp avem buget, putem demara investitiile, sper sa putem majora alocatiile copiilor, si sa ne putem duce la indeplinire ceea ce ne am propus prin... citeste mai mult