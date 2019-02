Marius Budăi a declarat la România TV că persoanele cu dizabilităţi nu vor mai fi nevoite să se prezinte în faţa comisiei periodic.

"Am profitat foarte mult de experienta pe care o am in asistenta sociala si tot ceea ce inseamna protectia persoanelor cu dezabilitat si am cantarit mult ceea ce in presa s-a prezentat.

Fac o singura mentiune ca in cadrul acestor expertizari sunt doua comisii, una pentru incadrare de handicap si una pentru expertizarea capacitatii muncii.

Sunt persoane cu dezabilitati care realizeaza lucruri exceptionale de la tablouri,... citeste mai mult