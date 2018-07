Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a transmis luni seară un nou mesaj despre starea celor doi piloți ai avionului prăbușit în Bacău.

"Vești bune cu privire la comandorul Marcel Breşug şi la căpitanul-comandor Iulian Pena, piloții care s-au catapultat astăzi din aeronava IAR 99 Şoim. Ei au ajuns deja la Spitalul Militar Central din București, unde au fost evacuați pe calea aerului.

Am fost, astăzi, la locul prăbușirii, unde am discutat cu echipele de salvatori, care au intervenit în cel mai scurt timp posibil pentru recuperarea piloților și am asistat la plecarea lor către Capitală.

