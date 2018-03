Ministrul Mediului sustine ca nicio taxa auto nu va fi lansata in perioada urmatoare: "Ceea ce s-a vehiculat nu este adevarat" Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul “poluatorul plateste”, a declarat ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

azi, 18:55 in Auto