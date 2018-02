"Am prezentat situaţia celor trei municipii din România, respectiv Capitala, municipiile Iaşi şi Braşov şi am prezentat domnului comisar că, în urma discuţiilor avute la Bruxelles, au avut loc întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, cu primarul Capitalei (Gabriela Firea – n.r.), cu primarul Iaşiului şi al Braşovului şi am prezentat la zi planul integrat de management privind calitatea aerului. Tocmai a intrat pe calea cea bună, în sensul că este în dezbatere publică şi la sfârşitul lunii mai va fi aprobat de consiliile... citeste mai mult

azi, 21:47 in Social, Vizualizari: 44 , Sursa: Mediafax in