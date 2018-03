Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat miercuri că a primit protocoalele SRI de la Parchetul General și că urmează să fie parcursă procedura legală de desecretizare a documentelor.

"Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public si alti reprezentanti au cerut ceea ce eu cerusem si ca imediat seful SRI a exprimat acordul, iar ieri dupa-amiaza le-am primit de la procurorul general. Nu va pot spune (ce contin - n.r.) pana nu parcurg procedura de... citeste mai mult