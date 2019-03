"In contextul Anului Centenar 2018, Patriarhia Romana a tipărit ediţia omagială a Sfintei Scripturi, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire (1918-2018).

Avand in vedere faptul ca anumite exemplare ale Bibliei care se gasesc, in prezent, in salile de judecata ale instantelor sunt deteriorate si, din aceasta cauza, intrebuintarea lor se face cu dificultate, Patriarhia Romana ofera gratuit exemplare din Biblia- editia omagiala 100 de ani de la Marea Unire.

