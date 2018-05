Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus că decizia de miercuri a Curţii Constituţionale reprezintă o revenire spre normalitate sau ca un început de revenire la normalitate.

„Am aşteptat decizia cu preocupare, dar profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau ca un început de revenire spre normalitate. Cineva spunea că fraza din Constituţie - procurori îşi desfăşoară activitatea sub ministrul Justiţiei nu are nicio reflectare în activitatea judiciară. Nu a scris un text de dragul de a scrie. Ce face decizia de azi?... citeste mai mult