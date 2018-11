Ministrul japonez responsabil pentru securitate cibernetică a provocat uimire, după ce a recunoscut că nu a folosit niciodată un calculator în viaţa sa profesională. În plus, acesta era confuz de conceptul de USB, miercuri, în Parlament, notează The Guardian.

Yoshitaka Sakurada, în vârstă de 68 de ani, este directorul adjunct al unităţii de strategie pentru securitate cibernetice, cât şi ministrul responsabil pentru Jocurile Olimpice şi Paralimpice din Tokyo, care vor avea loc în 2020.

“De la vârsta de 25 de ani, am recurs întotdeauna la angajaţii mei şi la secretari, aşa că nu am folosit niciodată... citeste mai mult