Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), a afirmat marţi ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, informează Agerpres.ro.



Totodată, el a susţinut că suspendarea şedinţei CSAT nu are temei legal.

"Aş vrea să vă spun şi câteva elemente vizavi de ceea ce s-a întâmplat astăzi la şedinţa CSAT. (...) În primul rând, Guvernul are obligaţia de a cere şi nu de a aştepta un aviz al CSAT. Asta este ceea ce legea prevede în mod foarte clar. De asemenea, - şi am văzut cu toţii, şi noi în şedinţa CSAT şi, după... citeste mai mult