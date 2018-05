Întrebat, joi seară, la Antena 3, dacă va intra în vigoare de la 1 iulie majorarea pensiilor cu 10%, Teorodovici a susţinut că se va realiza tot ce s-a prevăzut pentru acest an, impactul bugetar al măsurilor anunţate regăsindu-se în bugetul pe 2018.

„Absolut, se măresc pensiile cu 10% de la 1 iulie. Pentru fiecare măsură pe care am avut-o pentru acest an impactul bugetar a fost prevăzut în buget. Tot ce s-a promis pentru acest an se va face", a susţinut Teodorovici.

Legat de legea pensiilor, Teodorovici a spus că în septembrie aceasta va intra în dezbaterea Parlamentului. "Impactul nu va fi unul mic, dar... citeste mai mult

