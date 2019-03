Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat, vineri, că va participa la protestul "România vrea autostrăzi #şîeu".

"Am să particip (la protest, n.r.). Am înţeles că în faţa ministerului vor veni câţiva colegi din alte structuri. Am să particip şi eu cu mare drag pentru că ne dorim cu toţii autostrăzi", a precizat ministrul Finanţelor, care participă la Summitul European al Regiunilor şi Oraşelor.

Acesta a fost întrebat de jurnalişti dacă participă la protestul "România vrea autostrăzi #şîeu"

