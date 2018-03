Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri că se aşteaptă ca inflaţia să fie în acest an „în creştere, dar undeva aproape” de cea estimată la construcţia bugetului de stat pe 2018.

„Noi am avut o estimare vizavi de inflaţie când a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o creştere faţă de ceea ce am estimat, dar pe întregul an 2018 va fi ceea ce noi putem să spunem că am estimat sau poate cu o mică depăşire faţă de estimarea noastră din 2017 pentru anul în curs. Dar, pe întregul, an media va fi undeva aproape de ceea ce noi am estimat pe 2018”, a... citeste mai mult