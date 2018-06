Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, în Parlament, în cadrul unei conferinţe pe tema diebetului juvenil, că în administraţia românească există bani, dar de multe ori se cheltuiesc sume foarte mari în moduri care nu se justifică.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, în cadrul conferinţei „Diabetul nu este o joacă”, că până la sfârşitul acestui an va găsi soluţii pentru finanţarea unor programe care să faciliteze tratamenele copiilor bolnavi de diabet.

„Ca ministru de Finanţe, cred că putem rezolva lucrurile până la final de an, în sensul că am făcut nişte calcule şi putem găsi o formulă care să-i ajute pe cei aflaţi în această