Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat că va purta discuţii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc în vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii, informează Agerpres.ro.



El a adăugat că va exista o analiză şi nu un proiect de lege în privinţa Pilonului II de pensii.

Întrebat dacă se va naţionaliza Pilonul II, Teodorovici a spus: "Discuţia aceasta nu-şi are rostul atât timp cât nu există acea analiză de care eu am spus la Ministerul Finanţelor că se face - o analiză, nu un proiect de lege ca să... citeste mai mult