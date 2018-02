5 declarații se vor unifica pentru a lăsa loc unui singur formular, pe care fiecare contribuabil care are câștiguri din activități independente va trece o estimare. "Am o estimare, va fi o singură depunere ca și formular unic și o singură plată în an", a dat asigurări marți seară, la TVR, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. "La final de an, când faceți plata aferentă, unică, acestei declarații, atunci acea plată are și rol de rectificare, să spunem, a ceea ce s-a întâmplat în timpul anului în plus sau în minus", a explicat el. Invitat la... citeste mai mult

ieri, 23:14 in Actualitate, Vizualizari: 41 , Sursa: TVR in