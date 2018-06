Ministrul Apărării, Mihai Fifor a lansat un set de acuzaţii foarte grave îndreptate spre Rusia. Acesta a declarat într-un interviu pentru The Associated Press că ţara noastră se confruntă zilnic cu agresiuni din partea Rusiei şi este nevoită să se apere de un val de atacuri cibernetice.

"Nu cred că trece o zi fără o provocare din partea Rusiei în spaţiul aerian sau în apele teritoriale ale Româ­niei", a declarat Fifor, adăugând că guvernul lucrează "pentru a descuraja astfel de acţiuni pe cât posibil şi cât de eficient poate". Potrivit news.ro, interviul a fost preluat şi de The New York Times.... citeste mai mult

