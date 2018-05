Ministrul Eugen Teodorovici a prezentat situația la zi a fondurilor europene (document)

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a prezentat astăzi, 23 mai 2018, stadiul absorbției fondurilor europene.

Potrivit documentului, România a absorbit 17,02% din fondurile europene.

Eugen Teodorovici: ”Avem o absorbție de 17.02% a fondurilor europene. Îi fac o observație domnului președinte Iohannis, cred că a fost dezinformat, să abordeze altfel aceste subiecte. Rugămintea e să putem fi lăsați să facem ce am promis. Am căutat să văd care sunt atribuțiile președintelui, dacă sunt corelate de politica fiscală. Eu nu am găsit nicăieri. Înțeleg, prin baza articolul 80, să asigure... citeste mai mult