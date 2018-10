"Eu cred că este normal ca ministrul Energiei să meargă cu maşină electrică. Mi-am luat o maşină electrică şi primul lucru am zis: 'Hai să mergem la Ploieşti, că până acolo şi înapoi avem autonomie'. Apoi am zis 'Hai la Constanţa!', dar ne-am oprit. Autonomia automobilului este 200 şi ceva de kilometri, drumul până la Constanţa este 200 şi ceva de kilometri şi, dacă se întâmplă ceva pe drum, acolo am rămas, pentru că nu avem nicio alimentare intermediară între Bucureşti şi Constanţa", a spus ministrul, citat de Agerpres. El a arătat că,... citeste mai mult