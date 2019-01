Ca urmare a intervenției echipelor de remediere a avariilor produse de vremea extrema in rețele de furnizare și distribuție a energiei electrice, numărul consumatorilor nealimentati cu curent electric a scăzut la jumătate. Astfel, in prezent sunt afectați circa 70.000 de consumatori, fata de 150.000, vârful de consumatori înregistrat ieri.

Ministerul Energiei a solicitat încă de ieri operatorilor din sistem suplimentarea echipelor de lucru in teren. Astfel, astazi se acționează cu un numar dublu de echipe,... citeste mai mult