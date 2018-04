Ministrul Educatiei PROVOACA un SCANDAL IMENS la Iasi! Reactie SPECTACULOASA a rectorului universitatii iesene VIZATE

O decizie a ministrului Educatiei Nationale, prof. univ. dr. Valentin Popa, a lovit dur in cea mai veche universitate a tarii, anume “Alexandru Ioan Cuza” – UAIC din Iasi • Cu toate ca a spus ca numarul de locuri/granturi de studii finantate de la bugetul de stat vor avea in vedere prioritatile tarii pe domeniile aflate in plina dezvoltare, printre care se afla Informatica sau Automatica si Calculatoarele, exact aici a fost redusa cifra de scolarizare • In acest caz, rectorul interimar de la Cuza – prof. univ. dr. Mihaela Onofrei.... citeste mai mult