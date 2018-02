Potrivit ministrului, demisia profesorului reprezinta doar o prima actiune fireasca in contextul dat si se asteapta finalizarea anchetei Politiei. Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, s-a intalnit in cursul serii de vineri, 2 februarie, cu echipa de conducere a Inspectoratului Scolar Judetean Sibiu si cu cea a Liceului Tehnologic "Nicolae Teclu" din Copsa Mica, pentru a discuta despre cazul profesorului acuzat de "comportament inadecvat fata de elevii sai".

In cadrul intrevederii, au fost analizate documentele si elementele referitoare la cazul... citeste mai mult

