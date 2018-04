Cu aceasta ocazie, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a prezentat, in detaliu, modul in care a fost gandita, in acest an, repartizarea preliminara a locurilor bugetate pe universitati, dar si unele aspecte deficitare in ceea ce priveste activitatea manageriala in universitatile reprezentate.

Ministrul Educatiei a prezentat studentilor decizia de alocare a unui numar de 5.000 de locuri bugetate pentru sustinerea domeniilor strategice de dezvoltare a Romaniei, acele domenii care pot asigura in viitor numeroase locuri de munca si care pot sustine cresterea economica a tarii,... citeste mai mult