Ministrul Educatiei are in plan sa investeasca 400 de milione de euro, bani europeni, in table inteligente si tablete pentru gimnaziu si liceu. Digitalizarea invatamantului s-ar putea face chiar de anul viitor, spune Ecaterina Andronescu. Iar telefonul mobil ar trebui sa devina o resursa educationala pentru toti copiii.

Specialistii spun, insa, ca zeci de ore online, in fiecare saptamana, pot avea si consecinte grave asupra copiilor.

Organizatiile neguvernamentale atrag atentia asupra sigurantei pe Internet a celor mici.... citeste mai mult

