Ministrul Educatiei: Avem in vedere modificarea procedurii de admitere la liceu. Parintii vor examene nationale Valentin Popa, ministrul Educatiei, are in vedere modificarea procedurilor de admitere la liceu. Media claselor V-VIII ar putea inlocui media tezelor la materiile de baza. De asemenea, Asociatiille de Parinti din Invatamantul Preuniversitar isi doresc reintroducerea examenelor nationale, sau vor ca fiecare liceu sa organizeze proprii probe de selectie a viitorilor elevi.

In prezent,... citeste mai mult