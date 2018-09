Ministrul Educației a demisionat!!! Demisia vine după întâlnirea pe care a avut-o în această dimineață cu președintele PSD, Liviu Dragnea. Este a doua demisia în Guvernul Dăncilă, după ce, la sfârșitul lunii trecute, Ministrul Cercetării Nicolae Burnete a făcut același gest.

Săptămâna trecută,Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat că Uniunea asteaptă o remaniere in fruntea Ministerului Educatiei, spunand ca o colaborare cu actualul ministru va fi imposibila si ca increderea in acesta nu exista.

