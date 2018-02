Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, întrebat despre plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare şi de consum, că statul nu trebuie să intervină pe piaţă decât în cazul unor derapaje.

”Daţi-mi voie să nu mă pronunţ pe acest subiect (plafonarea dobânzilor la creditele ipotecare şi de consum - n.r.). Nu am fost ieri (marţi - n.r,) la discuţie, am fost la Bruxelles. E o discuţie... hai să vedem care va fi votul final. (Ca principiul- n.r.) eu sunt adeptul pieţei libere. Piaţa trebuie să fie cea care are mecanismele necesare pentru a se regla în zona de cerere şi ofertă ca regulă de joc. Statul nu trebuie să intervină, pe... citeste mai mult