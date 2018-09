Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a spus, miercuri seara, că se ia în calcul ca şefii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) să fie demişi, dacă nu vor îndeplini ţinta de colectare stabilită la începutul fiecărui an.

„Dacă ANAF-ul nu-şi va respecta planul de încasări, vom lua măsuri. (...) Aşa am declarat şi în Guvern”, a afirmat Teodorovici, miercuri seara, într-o emisiune la Digi24, admiţând că şefii instituţiei pot fi schimbaţi, la finalul acestui an.

