Ministrul Finanţelor a făcut dezvăluiri importante în legătură formularul unic, ce contopeşte şapte formulare, inclusiv declaraţia 600.Eugen Teodorovici a declarat că persoana devine asigurată medical din momentul în care depune online formularul unic, nu la momentul plăţii.

"Este o singură pagină de formular care aduce la un loc şapte declaraţii. Aşa va fi an de an. Este simpu. Noi am spus că în luna martie ieşim cu actul normativ care va reglemnta noul mecanism. Noul termen de depunere a... citeste mai mult