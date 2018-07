Ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, a declarat, duminică seara, că a dispus verificări la instituţiile din subordine şi la nivelul ANAF pentru a verifica modul în care a fost pusă în aplicare legea în cazul casei familiei Iohannis.

"Am dispus o verificare pe care am întreprins-o la nivelul ministerului şi la nivelul ANAF-ului pentru a vedea, în trecut, cum s-au petrecut lucrurile şi de ce, nu ştiu, dacă au fost şi alte variante, de ce nu s-au urmat pentru a pune în aplicare legea. Şi a doua acţiune pe care am întreprins-o a fost că am cerut Ministerului Justiţiei să verifice acea activitate a notarului de la Sibiu", a declarat la Antena 3

