Situația se desenează deocamdată la nivelul presei, a comentat ministrul Teodor Meleșcanu, cu privire la arestarea managerului unei companii din Rusia, sub acuzația că ar fi spionat în favoarea țării noastre. El a precizat că nu a primit o comunicare oficială din partea Ambasadei Rusiei pe această temă.

Este vorba despre o cetățeancă cu mai multe pașapoarte, mai multe cetățenii, are și cetățenie rusă și cetățenie moldovenească, are și cetățenie română. În cazul în care va fi nevoie suntem pregătiți să îi asigurăm asistență consulară, în cazul în acre se va confirma oficial acestă reținerea respectivei doamne,...

