Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune că are încredere că ancheta Poliţiei va lămuri cazul lui Răzvan Ştefănescu, şoferul maşinii înmatriculate în Suedia cu numere preferenţiale.

"Am toată încrederea că şeful Poliţiei Române, care în acest moment derulează o serie de verificări, va face lumină în această situaţie controversată", a declarat Carmen Dan joi, la sediul MAI.

Luni, Brigada Rutieră a anunţat că lui Răzvan Ştefănescu i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de... citeste mai mult

