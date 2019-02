Anul acesta va fi practic un an istoric, pentru că nu va mai trebui să completăm plata pentru sistemul de pensii prin bugetul de stat, după spusele ministrului Muncii, Marius - Constantin Budăi, la un post public de televiziune.

"Ca o noutate pentru acest an, vom avea chiar la bugetul de pensii un excedent bugetar. Va fi practic un an istoric când nu va mai trebui să completăm pentru sistemul de pensii plata prin bugetul de stat. În anul 2018 deficitul a fost foarte mic, s-a micşorat, iar în acest an vom avea chiar excedent. După transferul contribuţiilor şi după faptul că din decembrie 2016 până acum numărul locurilor de muncă a crescut...

