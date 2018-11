Dominic Raab, ministrul britanic pentru Brexit, a demisionat joi în semn de protest faţă de acordul cu UE anunţat de premierul Theresa May.

„Regret să anunţ că, după reuniunea guvernului de ieri (miercuri - n.r.) privind acordul pentru Brexit, trebuie să demisionez”, a postat pe Twitter Dominic Raab. El a spus că planul Theresei May ameninţă integritatea Marii Britanii.

„Nu pot să împac termenii acordului propus cu promisiunile pe care le-am făcut ţării în manifestul nostru la ultimele alegeri. Aceasta este, în miezul ei, o problemă de încredere publică”, a adăugat el.

