Lovitură dură încasată de premierul britanic Theresa May, la doar câteva ore după ce guvernul său a aprobat proiectul privind termenii ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ministrul pentru Brexit de la Londra, Dominic Raab, şi-a anunţat demisia din funcţie, într-o scrisoare trimisă premierului Theresa May şi publicată pe o reţea de socializare. “Astăzi, am demisionat din funcţia de ministru pentru Brexit. Nu pot accepta cu conştiinţa împăcată termenii propuşi pentru acordul nostrum cu UE”, a scris Dominica Raab în postare. Ieri seară, premierul Theresa May anunţase că a obţinut acordul întregului Cabinet de la Londra... citeste mai mult