Marea Britanie trebuie mai degrabă să găsească o cale pentru a ieşi din Uniunea Europeană (UE) într-un mod ordonat decât să încerce să o destituie pe Theresa May din funcţia de premier, a declarat duminică ministrul britanic de finanţe, informează Reuters.

Întrebat de postul de televiziune Sky cu privire la informaţiile apărute în presă privind un plan pus la cale de miniştri de prim rang în vederea înlăturării Theresei May şi dacă aceasta şi-a pierdut susţinerea, Hammond a spus: "Nu. Nu cred deloc că este cazul (ca Theresa May să fie înlăturată)". "Schimbarea premierului nu ne va ajuta. Să vorbeşti despre schimbarea jucătorilor înseamnă la ora actuală, sincer,... citeste mai mult

