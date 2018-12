Ministrul Apărării, Gabriel Leș a declarat, miercuri, la "Punctul de întâlnire", că Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini i-a spus că este de părere că România e pregătită să preia președinția rotativă a Consiliului UE.

"Am avut ocazia să mă întâlnesc ca ministru și cu Stoltenberg și cu Mogherini și au avut doar cuvinte de apreciere, vă spun sincer. Au fost discuții uneori poate un pic prea relaxate și doamna Mogherini spune că suntem pregătiți și am intrat la aspecte care țin de detaliul organizăriii ministeriale, de exemplu, din 30-31, decembrie.

