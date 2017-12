VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS

"Am dorit să mă aflu zilele acestea în Kandahar, împreună cu generalul Nicolae Ciucă, seful Statului Major al Apararii, alături de militarii noştri aflaţi în misiune în teatrul de operaţii din Afganistan. (...) Am stat de vorbă cu ei, am gustat împreună bucatele tradiţionale româneşti şi am povestit mult despre nevoile lor si despre planurile Armatei pentru anul 2018, care sunt foarte ambiţioase din punctul nostru de vedere", transmite ministrul Apărării pe Facebook.

Potrivit sursei citate, programul a cuprins şi un briefing de informare privind misiunile, activităţile desfăşurate de către forţele române...

