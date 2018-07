Ministrul Agriculturii, Petre Daea, își cere scuze public pentru declarațiile făcute marți seara la Antena 3, când a asociat incinerarea porcilor de la Tulcea cu Holocaustul.

Petre Daea "Îmi declar respectul pentru toţi membrii comunităţii evreieşti şi fac precizarea că am vrut să prezint situaţia deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noştri, cât şi cei care gestionează această criză. Doamne fereşte, nu am jignit pe nimeni în viaţa... citeste mai mult

