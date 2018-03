Nu doar români de rând au datorii la Fisc, ci și unii membri ai guvernului. Este și cazul ministrului Agriculturii, care nu și-a plătit impozitul pe anul trecut pentru o proprietate din comuna Şișești, Mehedinți. Petre Daea are de achitat 3600 de lei, dacă adăugăm și valoarea impozitului pe anul acesta.

Ministrul Agriculturii are de plată 1800 de lei pe an. E vorba de impozitul pentru casa de circa 170 de metri pătraţi plus anexe gospodăreşti, 2.892 metri pătraţi de teren