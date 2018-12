Măsura ar bucura mulți români cu venituri mici, dar ar încălca normele europene care apără principiul pieței libere.

În plus producătorii susțin că majorarea prețurilor din ultimul an este justificată de creșterea costului forței de muncă și al prețului combustibililor.

Analiștii avertizează că măsura ar putea duce la falimentul unor companii.

Majorările sesizate la preșul pâinii și la produsele de panificație au atras atenția Ministerului Agriculturii care ia acum în calcul... citeste mai mult

