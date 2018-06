Chiar in seara investiturii guvernului italian, o prima polemica s-a declansat in randurile sale, o prima fisura in alianta celor doua partide populiste venite la putere in peninsula, Liga si Miscarea 5 Stele.

Noul ministru al Familiei, Lorenzo Fontana, membru al Ligii, un apropiat al catolicismului integrist si adversar declarat al mariajului homosexual si avorturilor, a afirmat pentru Corriere della Sera: „Familiile homosexuale nu exista in legislatia italiana”.

Sosind vineri seara la Palatul Quirinal, cu fiica in brate si insotit de sotia sa, ministrul in varsta de 38 de ani a declarat ca „familiile sunt cele naturale, unde un copil trebuie sa aiba un tata si o mama”.... citeste mai mult