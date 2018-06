Ministru austriac propune crearea unor lagare pentru refugiatii africani in afara Europei. Ministrul culturii din Austria, Gernot Blumel, cere controale mai stricte la frontierele Uniunii Europene si a sugerat crearea unor centre de azil in afara Europei, cu o zi inaintea unui minisummit european privind migratia, transmite dpa. Intr-un interviu acordat postului public de radio german, Blumel – care face parte din Partidul Poporului din Austria (OVP) – a spus ca astfel de centre vor fi folosite in timpul procesarii cererilor de azil formulate de potentialii refugiati in Uniunea Europeana. Oficialul austriac a afirmat ca nu orice persoana care se imbarca din Africa de Nord trebuie... citeste mai mult

