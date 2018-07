Ministru abordat de șeful CJ-ului pentru cel mai mare drum al județului

Drumul strategic al județului, care are o valoare aproximativă de 74 milioane de euro este pe cale să fie scos la licitație.



La acest moment mai sunt necesare o serie de avize, eliberate de entități ale statului român. Președintele Consiliului Județean, Costică Macaleți l-a întâlnit la Iași pe ministrul comunicațiile și i-a solicitat să urgenteze eliberarea documentului.



„Pentru drumul strategic suntem la avizul de la Telekom, am discutat și vineri când am mers la Iași la lansarea proiectului Spitalului Regional cu dl ministru al comunicațiilor să-i forțeze puțin în problema avizului. Sunt necesare avize de la Drumurile Naționale, de la CFR, de la...

