Comisia Europeana a prezentat miercuri propunerile privind repartizarea intre statele membre a eforturilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seara in UE pana in 2030, cuprinse intre 0 si 40% in functie de PIB-ul fiecarei tari, scrie AFP....

Hot News, 20 Iulie 2016